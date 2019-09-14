Президент Туркмении написал книгу про собак

Глава государства представил свою книгу Türkmen alabaýy («Туркменский алабай») на заседании правительства. В новом труде он раскрыл культурный феномен, характер и значение этой породы собак, которые на протяжении многих тысячелетий остаются верными спутниками его соотечественников. Туркменский алабай — знаменитая порода, одна из древнейших в мире. Эта собака — национальный символ наравне с ахалтекинским скакуном, ковром и дыней.

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Кроме того, президент написал стихотворение об алабае и прочитал его перед участниками заседания. В нем лидер Туркмении воспел силу, отвагу и преданность этой породы. После чего Бердымухамедов предложил всем высказаться по поводу его творчества и дать ему оценку.

После окончания заседания участники получили по экземпляру новой книги президента. А стихотворение «Туркменский алабай» в русском переводе появилось на первой полосе субботнего номера газеты — от 14 сентября.

До этого Бердымухамедов выпустил книги, посвященные туркменской кухне, коврам, музыке, пословицам, спорту, военным. Также многие его литературные труды посвящены ахалтекинским коням. В предыдущий раз президент презентовал книгу об этих животных в апреле. А в конце 2018 года глава государства подарил гражданам новогоднюю песню. В январе лидер написал стихотворение про жеребенка, а позже опубликовал клип, где читает рэп про коня.