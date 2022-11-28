28 ноября 2022, 21:28
Президент НАУК Черкасова рассказала о достоинствах квестов в качестве вида досуга
Квест является излюбленным времяпрепровождением многих людей. Президент Национальной ассоциации участников квестиндустрии (НАУК) Анна Черкасова рассказала об особенностях такого отдыха. Об этом сообщило РИА ФАН.
По словам специалиста, в новогодние праздники чаще всего на подобные мероприятия приходят родители с детьми. Эксперт пояснила, что данный вид отдыха помогает наладить отношения в семье. Кроме того, они квесты могут стать хорошей альтернативой времяпрепровождения с использованием гаджетов.
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«Квест — это прекрасная возможность всем членам семьи взаимодействовать», — отметила Черкасова.
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