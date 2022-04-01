Президент Франции Макрон создал свой сервер в игре Minecraft

Президент Франции Эмманюэль Макрон создал собственный сервер в компьютерной игре Minecraft. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Подобное решение президент принял в рамках своей предвыборной компании. На сервере создали Елисейский дворец, а также небольшой город, на территории которого находятся агитационные плакаты и фотографии Макрона.

Подобная идея не нова. Ранее виртуальные штабы Национального фронта, а затем и Социалистической партии организовали в симуляторе жизни Second Life.