Интересное 03 июля 2023, 19:04 Президент «АВАНТИ» Янсуков предложил запретить блогерам рекламировать иностранные товары Президент «АВАНТИ» Янсуков заявил, что блогеры должны рекламировать российские товары

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В России могут запретить блогерам рекламировать иностранные товары. Такое предложение выдвинул президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, блогерам стоит рекламировать только товары отечественного производства. Он подчеркнул, что недружественные страны ввели санкции против России, но продолжили поставлять в страну товары.

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«Сейчас очень важно продвигать российские товары, российские бренды, развивать российский бизнес. Это очень актуально сейчас», — отметил Янсуков