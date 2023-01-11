Интересное 11 января 2023, 15:09 Президент AMC Studios: сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» завершится на восьмом сезоне

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Сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» завершится на восьмом сезоне. Об этом изданию NME сообщил президент AMC Studios Дэн Макдермотт.

Он отметил, что всего сезон будет включать 12 серий и состоять из двух эпизодов, первый из который выйдет 14 мая, написало РИА ФАН.

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В будущем поклонники сериала увидят новый проект с участием полюбившихся героев Мэгги, Дэрила и Негана, добавил Макдермотт.

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