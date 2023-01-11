11 января 2023, 15:09
Президент AMC Studios: сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» завершится на восьмом сезоне
Сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» завершится на восьмом сезоне. Об этом изданию NME сообщил президент AMC Studios Дэн Макдермотт.
Он отметил, что всего сезон будет включать 12 серий и состоять из двух эпизодов, первый из который выйдет 14 мая, написало РИА ФАН.
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В будущем поклонники сериала увидят новый проект с участием полюбившихся героев Мэгги, Дэрила и Негана, добавил Макдермотт.
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