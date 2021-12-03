Пользователь PlayStation Network обнаружил в цифровом магазине обложку неанонсированной игры по мотивам «Матрицы». Журналисты предположили, что игра может быть представлена 10 декабря на церемонии награждения The Game Awards 2021. Об этом написало издание GameSpot.

Такое предположение связано и со словами создателя The Game Awards Джеффа Кейли. Ранее он говорил, что в скором времени должна состоятся презентация игры, над которой в компании работали более двух лет, сообщила «Газета.ru».

Название проекта The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience говорит о том, что игра будет работать на новейшем игровом движке от Epic Games — Unreal Engine 5. Целевой платформой значится лишь PlayStation 5.

Кроме того, 16 декабря этого года в кинотеатрах состоится премьера фильма «Матрица: Воскрешение». Поклонники предполагают, что игра может быть продолжением истории Нео.