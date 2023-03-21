Интересное 21 марта 2023, 09:51 Презентация проекта «Удивительные люди» пройдет в издательском доме «Аргументы и факты»

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Паблик-ток о роли личности в благотворительности и презентация мультимедийного обучающего и мотивационного спецпроекта «Удивительные люди» пройдет сегодня в издательском доме «Аргументы и факты». Проект запущен на сайте AIF.RU и реализуется Фондом «АиФ. Доброе сердце» при поддержке Фонда президентских грантов и издательского дома «Аргументы и факты».

Данный проект посвящен выдающимся личностям, которые занимаются благотворительностью, помогают пожилым и детям, окружающей среде.

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Авторы проекта разработали образовательный курс для лидеров НКО, который расскажет о построении личного бренда. В рамках проекта обучающиеся прослушают 20 часов вебинаров, поучаствуют в практических занятиях и встретятся с амбассадорами.

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