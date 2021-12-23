Презентация новых туробъектов и проектов состоялась в Выборге

Презентация новых туристических продуктов Выборга и Выборгского района прошла в Центре поддержки предпринимательства. Об этом сообщил Piter.TV.

Участниками мероприятия стали представители туристического бизнеса, культуры, предпринимательства, а также районной администрации. Председатель комитета поддержки предпринимательства потребительского рынка администрации Выборгского района Нина Сивицкая произнесла приветственную речь, открыв тем самым конференцию.