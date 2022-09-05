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Мир

06 сентября 2022, 05:12

Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье — МИД

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

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Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Мир

06 сентября 2022, 04:12

Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма

Деньги

06 сентября 2022, 03:59

Россиянам объяснили влияние «Северного потока» на курс рубля

Происшествия

06 сентября 2022, 03:55

Спасатели добрались до выживших на Камчатке туристов

Происшествия

06 сентября 2022, 03:36

Женщина и четверо детей погибли в ДТП на Алтае

Интересное

05 сентября 2022, 12:42

Презентация книги «Красная зона. Репортерский дневник» состоялась в Москве

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Презентация книги «Красная зона. Репортерский дневник» состоялась на Московской международной книжной ярмарке. Мероприятие прошло 2 сентября, передала «Вечерняя Москва».

Книгу выпустили в ходе Издательской программы Правительства Москвы «Москва книжная». Ее издательством занимался Союз Журналистов Москвы. Средства выделил Департамент СМИ и рекламы города.

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Книга рассказывает о работе СМИ в период пандемии коронавируса. По словам мэра города Сергея Собянина, проект является «документом времени борьбы с ковидом».

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