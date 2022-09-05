Интересное 05 сентября 2022, 12:42 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Презентация книги «Красная зона. Репортерский дневник» состоялась в Москве

Читать 360tv в

Презентация книги «Красная зона. Репортерский дневник» состоялась на Московской международной книжной ярмарке. Мероприятие прошло 2 сентября, передала «Вечерняя Москва».

Книгу выпустили в ходе Издательской программы Правительства Москвы «Москва книжная». Ее издательством занимался Союз Журналистов Москвы. Средства выделил Департамент СМИ и рекламы города.

Реклама

Книга рассказывает о работе СМИ в период пандемии коронавируса. По словам мэра города Сергея Собянина, проект является «документом времени борьбы с ковидом».

Реклама

0 0 0 0 0 0