Презентация ямальской косторезной школы пройдет в Ялте

Ямальские мастера резьбы по костям отправились на всероссийский фестиваль народных художественных промыслов «Заповедный сувенир». Об этом сообщила «Север-Пресс».

Мероприятие пройдет с 15 по 19 сентября в Ялте. Его посетят лучшие мастера, которые представят сувенирную продукцию. Сотрудники ямальского окружного Дома ремесел представят сувенирные изделия из глины, керамики, кости и других материалов.

Представители Ямала впервые примут участие в фестивале. Также примут участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Кировской, Алтайской, Нижегородской и Вологодской областей.