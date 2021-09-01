«Преступление и наказание» стало самым популярным произведением школьной программы в России

Роман Федора Достоевского «Преступление и наказание» стал самым популярным произведением школьной программы у россиян. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование книжного сервиса «Литрес».

Второе место заняла повесть Антона Чехова «Палата № 6». На третьем месте обосновался роман Ивана Тургенева «Отцы и дети». Кроме того, в топ-10 вошли романы «Евгений Онегин» и «Война и мир» Александра Пушкина и Льва Толстого, передал сайт kp.ru.

При этом книжный сервис Storytel и мессенджер Viber выяснили, что 50% школьников планируют вернуться к чтению произведений школьной программы во взрослом возрасте. Больше всего школьников интересуют повесть «Алые паруса» Александра Грина, роман «Капитанская дочка» Пушкина, а также «Война и мир».

Около половины школьников, 49%, заявили, что должны читать те произведения, которые интересны им самим. 25% детей готовы читать несколько произведений из школьной программы и некоторые книги, которые туда не вошли. При этом 8% учеников отметили, что часть программы необходимо заменить. 6% заявили, что необходимо полностью обновлять школьную программу. Только 14% детей готовы читать все произведения из списка.