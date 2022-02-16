Пресс-секретарь Ельцина рассказал о появлении фразы «президент работает с документами»

Во время правления Бориса Ельцина стала популярной фраза «президент работает с документами». Многие считали, что ее использовали во время запоев лидера страны. О происхождении фразы рассказал бывший пресс-секретарь Ельцина Сергей Ястржембский.

«Насчет этого мема — я считаю, что он очень удачный, „президент работает с документами“» — сказал бывший пресс-секретарь в интервью на YouTube-канале «RTVI Развлечения».

Он пояснил, что в то время работал с большим объемом информации, которая шла по линии посольств, спецслужб и различных ведомств. Часто приходилось относить Ельцину документы на подпись. Причем президент должен был поставить свою подпись в не зависимости от того, в каком состоянии находился.

«И хочешь не хочешь — он обязан этот документ подписать. Поэтому работать с документами — это то же самое, что позавтракать, то же самое, что подышать чистым воздухом. Да, он в любой день в любом случае хоть с каким-то документом, хоть с одним, но работал», — отметил Ястржембский.

По его словам, фраза «президент работает с документами» была абсолютно точной. Ястржембский был пресс-секретарем Ельцина в период с 1996 по 1998 год.