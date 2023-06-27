Интересное 27 июня 2023, 23:14 Преподаватель ВШЭ Абелюк высказалась о преимуществах электронных дипломов Преподаватель ВШЭ Абелюк заявила, что электронные дипломы сэкономят время студентов

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Введение электронных дипломов поможет сэкономить время студентам и избавит их от формальностей. Такой информацией поделилась преподаватель магистратуры учителей словесности при НИУ ВШЭ Евгения Абелюк. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист пояснила, что положительно относится к переводу документации в электронный формат. По ее словам, такие дипломы избавят студентов от лишних поездок. Однако подобная инициатива вряд ли сможет защитить от подделки документа.

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«На счет контроля… Боюсь, что аттестат можно будет подделать при умении в любом случае», — отметила специалист.