Интересное 24 апреля 2023, 15:37 Преподаватель МШП Ситнов посоветовал использовать кисточку и пылесос для чистки компьютера

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Для очистки компьютера стоит использовать кисточку и пылесос. Такой информацией поделился преподаватель Московской школы программистов (МШП) Кирилл Ситнов. Об этом сообщила Neva.Today.

По словам специалиста, для очистки экрана не стоит использовать спирт. Лучше выбирать специальные салфетки для мониторов или мокрую тряпку из микрофибры.

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Из клавиатуры нужно удалить всю грязь с помощью кисточки. Также можно аккуратно воспользоваться пылесосом. После — можно использовать влажную тряпку.