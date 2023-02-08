Интересное 08 февраля 2023, 10:21 Преподаватель из Нового Уренгоя примет участие в конкурсе «Учитель года»

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Преподаватель русского языка Владимир Савельев из Нового Уренгоя стал победителем конкурса «Учитель Ямала». Теперь ему предстоит бороться за всероссийское звание лучшего педагога в рамках конкурса «Учитель года». «Ямал-Медиа» написал о том, как преподавателю удается найти общий язык с детьми и что помогает ему оставаться авторитетом для школьников.

По словам самого Савельева, каждый учитель должен обладать громким голосом, хорошим чувством юмора, а также строгостью. Кроме того, необходимо уделять внимание каждому ученику во время занятия.

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«Мужчина-учитель — уже не ново и, наверное, даже тренд образования. Сегодня нужна мужская рука, такой голос в школе, потому что дети другие», — отметил он.

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Преподаватель подчеркнул, что работать начал еще во время учебы на филологическом факультете и поначалу немного терялся. Однако вместе с опытом прошла и паника. Он смог найти приемы работы с детьми и понял, как поставить себя перед школьниками.