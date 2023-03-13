Интересное 13 марта 2023, 19:03 Преподаватель Елисеева рассказала, как заинтересовать ребенка чтением Преподаватель Елисеева посоветовала выбирать для детей книги с яркими обложками

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Прививать детям любовь к чтению крайне важно. Специалист по билингвальному развитию, дипломированный преподаватель английского и французского языков, автор курса My English Baby Мария Елисеева рассказала, как заинтересовать ребенка книгой. Об этом сообщили «Дни.ру».

Специалист пояснила, что маленькие дети обращают внимание на яркие вещи. Поэтому стоит выбирать книги с пестрыми обложками. Таким образом получится удержать внимание ребенка во время процесса чтения. При этом для более старших детей лучше выбирать издания без картинок.

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А вот избегать лучше произведений, написанных примитивным языком, с плоским сюжетом. Отказаться стоит и от книг, которые не несут художественной ценности.

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