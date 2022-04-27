Премьера фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом состоится в июле 2023 года

Фэнтези-боевик «Барби» с Марго Роби и Райаном Гослингом в главных ролях выйдет в июле 2023 года. Дату озвучили представители американской киностудии CinemaCon. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

Режиссерское кресло заняла Грета Гервиг, которая ранее работала над картиной «Маленькие женщины». На данный момент уже стартовало производство фильма. Премьера «Барби» состоится 21 июля 2023 года.