Политолог Минченко рассказал, кто выберет преемника Жириновского

После смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского остро встал вопрос о том, кто станет его преемником. По словам политолога Евгения Минченко, ключевую роль в принятии этого решения сыграет президент Владимир Путин. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Эксперт пояснил, что главным кандидатом на данную роль является Леонид Слуцкий. С 6 апреля политик стал исполняющим обязанности лидера фракции. Однако, подчеркнул специалист, вопрос пока что является открытым.

«Я думаю, Путин примет решение. Жириновский сегодня канонизирован как один из идеологов нынешнего режима. Ну, а если он канонизирован и один из основателей современного российского государства, я думаю, что это уже не только внутрипартийное дело, кто будет его преемником», — пояснил Минченко.