01 февраля 2023, 13:20
Представители сервиса Hulu заявили о возобновлении работы над мультсериалом «Царь горы»
Стриминговый сервис по подписке Hulu, принадлежащий The Walt Disney Company, возобновит работу над американским комедийным мультсериалом «Царь горы». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на представителей сервиса.
Сериал выпускался с 1997 по 2010 года на канале Fox Network. Отмечается, что продюсерами «Царя горы» станут Грег Дэниелс и Майк Джадж.
Реклама
Главных героев будут озвучивать те же актеры, которые принимали участие в оригинальном ситкоме.
Кино
Реклама
Реклама