Интересное 01 февраля 2023, 13:20 Представители сервиса Hulu заявили о возобновлении работы над мультсериалом «Царь горы»

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Стриминговый сервис по подписке Hulu, принадлежащий The Walt Disney Company, возобновит работу над американским комедийным мультсериалом «Царь горы». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на представителей сервиса.

Сериал выпускался с 1997 по 2010 года на канале Fox Network. Отмечается, что продюсерами «Царя горы» станут Грег Дэниелс и Майк Джадж.

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Главных героев будут озвучивать те же актеры, которые принимали участие в оригинальном ситкоме.