Интересное 22 мая 2023, 10:28 Представители сайта знакомств «Фотострана.ру» заявили о тенденции взросления аудитории

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Количество пользователей социально-развлекательной сети для общения и знакомств «Фотострана.ру» старше 70 лет составляет более 2,8%. Об этом сообщил директор по аналитике сервиса Олег Андрушкевич в беседе с «Москвой 24».

По его словам, в настоящее время наблюдается тенденция взросления аудитории. Сейчас средний возраст пользователей сервиса составляет 45 лет, тогда как несколько лет этот показатель был значительно ниже.

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Отмечается, что чаще всего первый шаг к знакомству делают женщины старше 45 лет.