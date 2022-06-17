Представители Роспотребнадзора рассказали, как отличить некачественное мороженое

В летний период многие люди очень любят есть мороженое. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как определить некачественную сладость. Обтэтом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

По словам экспертов, хорошее мороженое, которое вы только что достали из морозильной камеры, должно откалываться. Если оно начинает размазываться. это значит, что его качество не отвечает стандартам. Кроме того, при покупке важно обратить внимание на форму лакомства. Если мороженое деформировано, значит оно хранилось при недостаточно низкой температуре.

«Первый признак повторного замораживания — это ощущение „песка“, вызванное мелкими кристалликами льда, образующимися при повышении температуры хранения до 12-13 градусов», — сообщили в ведомстве.