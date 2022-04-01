Представители Роспотребнадзора объяснили, как правильно выбирать кофе

Многие люди не могут начать свой день без чашечки кофе. Представители Роспотребнадзора рассказали, как выбрать качественный продукт. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на сайт ведомства.

Во время выбора кофе крайне важно обращать внимание на упаковку. Зерна не должны взаимодействовать со светом и кислородом. Упаковка должна быть плотно закрытой. Лучше всего отдавать предпочтение кофе, запакованному в трехслойную фольгу с клапаном, который легко выпускает воздух, но не пускает его внутрь.

При этом в составе кофе должен числиться только «кофе натуральный жареный в зернах». Лучше всего приобретать те упаковки, которые расфасовали около двух-трех месяцев назад.