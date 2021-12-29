Представители Роскачества рассказали, как выбрать вино на Новый год

Во время выбора вина к новогоднему столу крайне важно обращать внимание на этикетку. Таким мнением поделились представители Роскачества. Об этом сообщило РИА «Новости».

Специалисты подчеркнули, что хорошее вино должно храниться при температуре от пяти до 20 градусов. Лучше всего не приобретать алкоголь, если бутылка успела нагреться. Также стоит обратить внимание на этикетку. В противном случае по ошибке можно приобрести винный напиток. На этикетке должно быть четко обозначено место происхождения винограда, передали Nation News.

«Если такой надписи нет, и текст под лупой не разберешь — это вообще не вино», — заявили эксперты.