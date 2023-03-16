Интересное 16 марта 2023, 18:28 Представители Роскачества рассказали, как добиться капитального ремонта в доме Представители Роскачества предложили обращаться в ТСЖ для проведения капитального ремонта

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В случае, если в доме на протяжении длительного времени не проводили ремонт, жильцам стоит обращаться в УК или ТСЖ. Такой информацией поделись представители Роскачества. Об этом сообщил «ФедералПресс».

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В ведомстве подчеркнули, что компании не имеют права собирать с жильцов дополнительные средства на проведение работ. Весь ремонт должен проходить на деньги, собранные ранее. При этом проводить ремонт управляющая компания обязана не реже, чем раз в пять лет. Если же дому требуется срочный ремонт, владельцы квартир должны написать совместное заявление.