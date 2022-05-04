Представители ОИЯИ оценили новый способ повышения производительности ускорителей

Ученые из США разработали способ увеличения производительности ускорителей на 70%. Подобные разработки могут пригодиться российским ученым. Таким мнением поделился замначальника Ускорительного отделения Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Анатолий Сидорин. Об этом сообщила «Газета.Ru».

«Исследование относится не к любому, а к определенному, не самому распространенному типу высокочастотных резонансных линейных ускорителей со сверхпроводящими резонаторами. У нас (в России) их нет, такой ускоритель есть в Гамбурге — рентгеновский лазер на свободных электронах», — пояснил эксперт.

Специалист пояснил, что в России подобная технология не представлена. Однако на данный момент специалисты занимаются ее активной разработкой.