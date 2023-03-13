Интересное 13 марта 2023, 15:58 Представители МЧС дали детям советы, как общаться с незнакомцами в Сети Представители МЧС посоветовали детям не обсуждать личную информацию с незнакомцами в Сети

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Во время общения с незнакомцами в Сети детям стоит соблюдать несколько правил. Представители МЧС России рассказали, как обезопасить себя во время переписки в интернете. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам специалистов, детям не стоит озвучивать конфиденциальную информацию незнакомцам. Среди важных сведений — пароли, номер телефона, адрес проживания, название или номер школы. Также не стоит отправлять неизвестным людям свои фотографии.

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Перед личной встречей с человеком, знакомство с которым прошло в интернете, ребенку стоит уведомить взрослых. Желательно проводить знакомство под присмотром родителей.

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