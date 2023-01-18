Интересное 18 января 2023, 11:52 Представители Конституционного суда посоветовали не пользоваться найденными чужими вещами

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Найдя чужую вещь на улице, стоит незамедлительно обратиться в полицию или в органы местного самоуправления. Оставлять ее себе нельзя. В противном случае вы можете стать фигурантом уголовного дела. Такой информацией поделились сотрудники Конституционного суда. Об этом сообщил сайт kp.ru.

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По словам специалистов, если вы нашли какой-либо предмет и присвоили его себе, данные действия можно трактовать как хищение. Особенно в том случае, если вы избавились от признаков того, что вещь принадлежала другому. Например, если вы выкинули из мобильного телефона старую сим-карту.