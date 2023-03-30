Интересное 30 марта 2023, 15:28 Представители Комблага рассказали, почему нельзя перенести сроки весенней просушки парков Представители Комблага заявили, что почва в парках переувлажнена из-за обилия снега

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Парки Санкт-Петербурга и Ленинградской области накануне закрыли на весеннюю просушку. «Петербургский дневник» обратился в пресс-службу Комитета по благоустройству, чтобы узнать, возможно ли было перенести сроки просушки и временно открыть парки.

Представители ведомства подчеркнули, что на данный момент почва в парках сильно переувлажнена. В ближайшее время выпавший снег растает и лишь усугубит ситуацию.

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«Требуется около месяца, чтобы все пришло в нормативное состояние. Пока же от прогулок по паркам и садам стоит воздержаться», — подчеркнули в Комитете.