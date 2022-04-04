Представители Госдумы рассказали о льготах для специалистов, желающих вернуться в Россию

Высококвалифицированным специалистам, которые хотят вернуться в Россию, необходимо предоставить ряд льгот. Таким мнением поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Многие российские граждани в связи с ситуацией на Украине столкнулись с серьезными притеснениями за границей. Политик подчеркнула, что в связи с этим необходимо разработать специальную программу по возвращению высококлассных специалистов на родину.

«Для высококвалифицированных специалистов необходимо подготовить дополнительные гарантии, преференции и возможность получить, например, льготную ипотеку или временное жилье», — заметила эксперт.