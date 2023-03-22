Интересное 22 марта 2023, 11:34 Представителей семейства фазановых привезли в зоопарк Деда Мороза в Великом Устюге

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Две самки гималайского монала и пара белых ушастых фазанов поселились в вотчине главного волшебника в Великом Устюге. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Пернатых поместили в удобные вольеры и подготовили для них специальный корм. Птицы чувствуют себя отлично — они не боятся снега и наслаждаются весенним солнцем.

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Отмечается, что в зоосаду в Великом Устюге, который является филиалом Московского зоопарка, обитают амурские тигры, японские журавли и северные олени.

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