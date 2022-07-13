Представитель «Вечерней Москвы» Шпаковская победила в премии «Медиа-Менеджер России»

Представитель «Вечерней Москвы» Елена Шпаковская попала на первую строчку голосования премии «Медиа-Менеджер России». Журналистке удалось получить 3227 голосов.

Второе место досталось генеральному директору ООО «Русский Медиа Альянс» Андрею Демину с его 3066 голосами. На третью строчку рейтинга попал генеральный директор коммуникационного агентства «Главный советник» Борис Молодов. Мужчина получил 2154 голоса. Голосование проходило в онлайн-формате.