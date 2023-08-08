Интересное 08 августа 2023, 20:45 Представитель Союза дачников Чаплин посоветовал построить гараж и баню на даче

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Для того, чтобы пребывание на даче было комфортным, на участке необходимо возвести несколько построек. Такой информацией поделился председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист посоветовал возвести гараж владельцам автомобилей. Так получится укрыть транспортное средство от непогоды.

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Для проведения досуга стоит оборудовать на участке беседку и зону барбекю. Там можно будет готовить овощи с огорода и проводить время на открытом воздухе.

«Также более 80% опрошенных дачников заявляют о том, что баня обязательно должна быть на участке. Не везде подведена регулярная подача воды, а баня всегда спасет, чтобы обмыться после работ на участке (натаскать воду туда можно заранее)», — отметил Чаплин.