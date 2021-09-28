Представитель Российского императорского дома рассказал, почему свадьба наследника Романовых пройдет в Петербурге

Свадьба наследника династии Романовых Е. И. В. цесаревича великого князя Георгия Михайловича пройдет в Санкт-Петербурге. Советник канцелярии главы Российского императорского дома Е. И. В. великой княгини Марии Владимировны Кирилл Кириллович Немирович-Данченко рассказал, почему для бракосочетания был выбран именно этот город, передал «Петербургский дневник».

Князь вступит в брак с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини. Свадьба состоится 1 октября в Исаакиевском соборе. По словам Немировича-Данченко, Российский императорский дом является сейчас историческим и культурным институтом. Именно поэтому для бракосочетания был выбран Санкт-Петербург.

«Я думаю, что если бы свадьба проходила в Москве, она получила бы в том числе ненужные политические коннотации. А Петербург не случайно считается культурной столицей нашего Отечества, и, конечно же, он традиционно очень близок Императорской семье», — пояснил представитель князя.