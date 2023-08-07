Интересное 07 августа 2023, 18:44 Представитель Роскосмоса Блошенко заявил, что миссия «Луна-25» является миссионерской

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Российская межпланетная автоматическая станция «Луна-25» впервые в истории отправится на Южный полюс Луны в поисках воды. Исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко назвал эту миссию миссионерской, написал RT.

По словам специалиста, в последние десятилетия Луну воспринимают как придаток Земли. Полет до нее занимает всего несколько суток, поэтому в ближайшее время начнется активное освоение спутника.

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Блошенко подчеркнул, что Россия может поделиться технологиями со странами, которые также заинтересованы в покорении Луны.