Интересное 03 февраля 2024, 18:02 Предсказавший ранний приход весны сурок из Кентукки умер из-за проблем с сердцем Сурок из штата Кентукки предсказал ранний приход весны и умер Vyacheslav Madiyevskyy / Global Look Press

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Проживавший в Центре реабилитации дикой природы «Второй шанс» в штате Кентукки сурок по кличке Мэйджор умер в минувшую пятницу, 2 февраля, предсказав приход ранней весны. Об этом со ссылкой на сообщение организации сообщила газета The Lexington Herald.

Сурок уже подходил к предельному возрасту (ему исполнилось 10 лет), кроме того, у животного были большие проблемы с сердцем.

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«К сожалению и по иронии судьбы, Мэйджор мирно скончался во сне в День сурка» — заявили владельцы Центра.

Они отметили, что 2 февраля сурок вылез из своего вольера и побежал навстречу самке по имени Джози. Авторы сообщения подчеркнули, что таким образом он сообщил о том, что весна в этом году придет рано, а также передал свои полномочия предсказателя.

«Джози немного занервничала от возложенной на ее ответственности, но Мэйджор ее полностью проинструктировал», — подчеркнули экологи.

Центр реабилитации дикой природы «Второй шанс» работает в Кентукки с 2009 года и занимается уходом за дикими животными, которых бросили родители, а также получившими серьезные травмы, которые угрожали жизни на воле.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в России весну можно предсказать по поведению котов. Это прекрасная альтернатива диким суркам. Он пояснил, что его домашний питомец уже второй день рвется на балкон, чтобы посмотреть на погоду на улице. Такое поведение свойственно для котов перед ранним приходом весны.