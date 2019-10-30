  • Тонкости рабочего процесса — в Сети оценили фото председателя партии Зеленского

    30 октября 2019, 22:10

    Ирина Нагайникова

    Украинский журналист Ян Доброносов опубликовал фотографию председателя партии «Слуга народа» Давида Арахамии и его коллеги Ольги Савченко в Facebook, сообщила «Газета.ru».

    Внимание пользователей Сети привлекла жестикуляция Арахамии: на фото видно, как он сжимает ладонь напротив груди Савченко.

    Журналист назвал происходящее на снимке «тонкостями рабочего процесса».

    Комментарии к снимку пользователи оставили неоднозначные.

    Некоторые комментаторы похвалили Савченко за то, как внимательно она слушает коллегу, а другие сочли фотографию забавной.