Тонкости рабочего процесса — в Сети оценили фото председателя партии Зеленского
Украинский журналист Ян Доброносов опубликовал фотографию председателя партии «Слуга народа» Давида Арахамии и его коллеги Ольги Савченко в Facebook, сообщила «Газета.ru».
Внимание пользователей Сети привлекла жестикуляция Арахамии: на фото видно, как он сжимает ладонь напротив груди Савченко.
Журналист назвал происходящее на снимке «тонкостями рабочего процесса».
Комментарии к снимку пользователи оставили неоднозначные.
Некоторые комментаторы похвалили Савченко за то, как внимательно она слушает коллегу, а другие сочли фотографию забавной.