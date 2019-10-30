Внимание пользователей Сети привлекла жестикуляция Арахамии: на фото видно, как он сжимает ладонь напротив груди Савченко.

Журналист назвал происходящее на снимке «тонкостями рабочего процесса».

Комментарии к снимку пользователи оставили неоднозначные.

Некоторые комментаторы похвалили Савченко за то, как внимательно она слушает коллегу, а другие сочли фотографию забавной.