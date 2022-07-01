Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей предложила сделать 8 июля выходным днем

День семьи, любви и верности могут сделать выходных. С подобной инициативой выступила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Об этом сообщило ИА НСН.

«Мы уже у себя проект закона заготовили, но если это праздник семьи, то он должен в кругу семьи и проводиться, поэтому мы предложили сделать этот день выходным», — отметила депутат.

Указ о том, что день семьи, любви и верности будут отмечать 8 июля, подписал президент России Владимир Путин в конце июня.