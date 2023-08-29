Интересное 29 августа 2023, 22:56 Председатель ФРЦЭ Клименко заявил, что ИИ может быть полезен в подборе сотрудников

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Искусственный интеллект может быть полезен в подборе потенциальных сотрудников. Таким мнением поделился председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, сообщило радио Sputnik.

Работодателям бывает сложно самостоятельно разбирать заявки от претендентов на должность. Искусственный интеллект отлично справляется в сортировке.

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«Искусственный интеллект очень хорош на сортировке: когда к вам приходит 10 тысяч соискателей, и вам нужно выбрать пятьдесят. Люди физически не способны сделать это, это будет формализм», — отметил Клименко.