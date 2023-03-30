Интересное 30 марта 2023, 15:26 Председатель движения «Волонтеры Экологи» Калиматов рассказал, чем кормить кошек после стерилизации

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Председатель центрального совета Всероссийского общественного движения «Волонтеры Экологи» Адам Калиматов в разговоре с изданием Pravda.Ru рассказал, как ухаживать за кошками после стрерилизации и чем их кормить.

По словам эксперта, в первый день после стерилизации необходимо сократить рацион питания у кошки, но не уменьшать его полностью. Уже на следующий день кошке можно вернуть ее привычную еду.

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«Если у кошки нет аппетита, то можно попробовать подкормить ее любимой едой, продуктами, богатыми железом, или даже добавить кормовые добавки», — сообщил эксперт.

Он порекомендовал убрать из рациона крупы, молочные продукты, жирные сорта мяса и сырую рыбу. Что же касается ухода, он посоветовал наблюдать за питомцем в течение нескольких дней. Важно проследить, чтобы кошка не испытывала болей.