Интересное 14 августа 2023, 16:12 Предприниматель Моргунов рассказал, как сохранять обувь чистой

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При ежедневном использовании обувь теряет свою чистоту и привлекательность. Предприниматель Дмитрий Моргунов рассказал, как дольше сохранить ее в хорошем состоянии. Об этом сообщила Lenta.ru.

Специалист заявил, что часто обувь портится из-за неправильного ухода. Во время чистки лучше отказаться от использования химических веществ. Также важно не доводить обувь до критического состояния и чистить ее заранее. Обрабатывайте ее водоотталкивающим средством перед выходом на улицу. Таким образом получится избежать налипания грязи, написало utro.ru.