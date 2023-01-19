Интересное 19 января 2023, 17:48 Предприниматель Милованов дал советы, как добиться своего при помощи слов Предприниматель Милованов: результата не будет, если человек ведет себя неуверенно

Читать 360tv в

Предприниматель, бизнес-тренер, эксперт 2021 года в онлайн-продажах Алексей Милованов рассказал, как добиться желаемого при помощи слов. Об этом написали «Дни.ру» со ссылкой на сайт milovanov.pro.

По его словам, слова имели большое значение даже со времен сотворения мира. Главное, что нужно знать в силе слова, это умение владеть данной функцией.

Реклама

Милованов считает, что важен не только большой словарный запас, но и уверенность в себе.

Реклама

«Даже если человек владеет огромных словарным запасом и четкой дикцией, но ведет себя неуверенно, ожидаемого результата не будет», — сообщил предприниматель.

Он также посоветовал при общении с аудиторией проявлять интерес. Если слушатели увидят, что вы как оратор как будто находитесь себя в зале одни, то они почувствуют себя обделенными вниманием.