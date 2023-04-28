Интересное 28 апреля 2023, 16:11 Предприниматель Юдаев: насмотренность — это мышца, которая прокачивается в мозге

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Людям, работающим с визуализацией, например, дизайнерам или художникам, следует каждый день прокачивать насмотренность, чтобы сформировать у себя хороший вкус. Об этом в разговоре с РИА ФАН сообщил предприниматель, основатель диджитал и дизайн агентства, а также онлайн-школы Yudaev.School Никита Юдаев.

По словам эксперта, насмотренность — эта мышца, но только находящаяся в мозге.

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«Когда мы хотим накачать себе пресс, то идем и делаем подходы на пресс. Мы правильно питаемся и совершаем ряд определенных действий, чтобы получить заветные кубики. С насмотренностью принцип будет тот же», — сказал он.

Уделяя насмотренности всего от пяти до 10 минут в день, можно развить хороший вкус. Этому поспособствуют просмотр качественных фильмов, изучение работы дизайнеров, окружения себя инфополем со стильным контентом, резюмировал эксперт.