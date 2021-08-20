Празднование годовщины «Русского географического общества» прошло в Пензе

Жители Пензы отпраздновали день Рождения «Русского географического общества». Мероприятие состоялось в Литературном музее. Об этом сообщила «Пенза-Пресс».

На мероприятии присутствовали постоянные члены Пензенского отделения РГО, а также все те, кто неравнодушен к путешествиям. В честь памятной даты к организации присоединилось еще пять человек, им торжественно вручили членские билеты. Также постоянных посетителей общества наградили грамотами и благодарственными письмами.

«Огромная помощь и строителям, и нам не просто от жителей села, не просто помощь физическая, но и интерес большой, большое внимание ко всем эти проектам, участие в них сами, все субботники, все мероприятия, которые у нас там проводятся. Это все с участием наших детей, внуков, молодых жителей вообще села», — заявила председатель Пензенского районного отделения РГО Галина Шатрова.