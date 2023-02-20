Интересное 20 февраля 2023, 21:21 Празднование буддийского Нового года традиционно состоится в Петербурге

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Буддийский Новый год, который носит название Сагаалган, отпразднуют в Санкт-Петербурге в ближайшее время. Праздник для города уже вошел в традицию. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

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Сагаалган в этом году состоится 21 февраля. Верующие читают молитвы — хуралы, возводят ритуальные костры, а также устраивают молебны. Помимо Санкт-Петербурга, праздник традиционно отмечают в Тыве, Бурятии и на Алтае.