Праздник национальных культур состоится в Москве

Праздник «Народы Москвы» состоится на Поклонной горе 27 августа. Мероприятие пройдет в рамках ХХ Московского фестиваля прессы, передала «Вечерняя Москва».

В организации мероприятия примут участие редакция газеты «Вечерняя Москва» и Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Гостям праздника представят танцы, стихотворения, музыку, костюмы различных народов. В мероприятии примут участие казаки, эрзя, осетины, дагестанцы, тувинцы, русские, цыгане, татары, мордва, чуваши и другие национальные коллективы.