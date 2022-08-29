Праздник «Народы Москвы» провели на Поклонной горе

Праздник «Народы Москвы» прошел на Поклонной горе. Его организаторами выступили газета «Вечерняя Москва» и департамент национальной политики и межрегиональных связей города. Мероприятие состоялось в рамках XX Московского фестиваля прессы, передала «Вечерняя Москва».

Праздник прошел в субботу 27 августа. Гостей мероприятия ждали красочные номера, выполненные в стилистике различных народностей. Праздничный концерт включал в себя мелодии, танцы, поэзию, песни, национальные костюмы и музыкальные инструменты.

«Праздник „Народы Москвы“ показывает красоту традиций и обычаев народов. Чем больше мы будем знать друг о друге, тем больше будет уважения, понимания», — рассказал руководитель департамента национальной политики и региональных связей Москвы Виталий Сучков.