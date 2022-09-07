Праздник молока состоялся во Владимирской области | 360°

Интересное 07 сентября 2022, 19:08 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Праздник молока состоялся во Владимирской области

Читать 360tv в

В селе Павловском Ковровского района Владимирской области состоялся Праздник молока. Он является десятым на счету региона. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на издание «Владимирские ведомости».

В ходе мероприятия состоялся конкурс, на котором выбирали лучших производителей молока. Кандидатов оценивали сотрудники Владимирской областной ветеринарной лаборатории.

Реклама

В номинации «За производство молока высокого качества» лидирующую позицию заняло ООО СХП «Муравия» Ковровского района. Второе место получило АО ПЗ «Илькино» Меленковского района.

Реклама

0 0 0 0 0 0