01 августа 2022, 00:40
Праздничный салют запустили в честь Дня ВМФ в Петербурге
Праздник в честь Дня ВМФ в Петербурге окончился грандиозным салютом
Праздничные мероприятия в День Военно-морского флота в Петербурге, ключевым событием которого стал Главный военно-морской парад, завершились салютом, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
Артиллерийские салюты в Кронштадте и на территории Петропавловской крепости в Петербурге произвели расчеты ЗВО и Михайловской военной академии. Всего было дано 30 залпов из установок 105, 125, 195 и 310 миллиметров.
Морской парад состоялся утром 31 июля в акватории Невы. В нем приняли участие 36 кораблей и катеров, четыре подлодки, семь парусников, а также свыше 3,5 тысячи военных.
За торжественными мероприятиями следили тысячи петербуржцев и гостей города. Они впервые увидели патрульный катер «Раптор» с ПТРК «Корнет» на борту.