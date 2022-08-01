Праздничный салют запустили в честь Дня ВМФ в Петербурге

Праздничные мероприятия в День Военно-морского флота в Петербурге, ключевым событием которого стал Главный военно-морской парад, завершились салютом, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Артиллерийские салюты в Кронштадте и на территории Петропавловской крепости в Петербурге произвели расчеты ЗВО и Михайловской военной академии. Всего было дано 30 залпов из установок 105, 125, 195 и 310 миллиметров.

Морской парад состоялся утром 31 июля в акватории Невы. В нем приняли участие 36 кораблей и катеров, четыре подлодки, семь парусников, а также свыше 3,5 тысячи военных.

За торжественными мероприятиями следили тысячи петербуржцев и гостей города. Они впервые увидели патрульный катер «Раптор» с ПТРК «Корнет» на борту.