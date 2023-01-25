Интересное 25 января 2023, 13:47 Правозащитница Лазарева рассказала, как избавиться от кредита, оформленного мошенниками Правозащитница Лазарева: обратитесь в полицию, если мошенники взяли на вас кредит

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Некоторые мошенники незаконным путем оформляют кредит на свою жертву, заполучив паспортные данные. Правозащитница, руководитель проекта «За права заемщиков» Народного фронта и автор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева рассказала, что делать, если вы оказались в подобной ситуации, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснила, что если на вас незаконным образом взяли кредит, от уплаты можно отказаться. Для этого нужно обратиться в полицию, сотрудники которой докажут факт мошенничества и заведут уголовное дело.

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«Если на гражданина „повесили“ кредит без его ведома и он узнает об этом из кредитной истории, то такая ситуация уже давно без проблем решается. Банки подобные обязательства отзывают», — рассказала Лазарева.