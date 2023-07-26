Интересное 26 июля 2023, 17:47 Правозащитник Павлов положительно оценил введение ГОСТа на школьную форму

Читать 360tv в

Введение ГОСТа на школьную форму простимулирует производителей одежды выпускать качественную продукцию. Такой информацией поделился председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Об этом сообщило ИА НСН.

Также благодаря введению ГОСТов родители не будут путаться в выборе одежды для детей и будут отдавать предпочтение хорошим производителям. По словам специалиста, добросовестным фирмам не составит труда получить значок.

Реклама

«Принятие повышенных стандартов требований к школьной форме — это позитивный момент. При этом ГОСТ не является обязательным, это ориентир, к которому надо стремиться», — рассказал Павлов.